Россиянка Шабалина выиграла золото Паралимпиады на дистанции 200 м комплексным плаванием

Россиянка Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием. 26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды.

Это уже третья золотая медаль Шабалиной на Играх в Токио. Ранее она победила на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем. Она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.