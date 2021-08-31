Наталья Буткова завоевала серебро Паралимпиады на 50-метровке брассом

Российская пловчиха Наталья Буткова завоевала серебро Паралимпиады в Токио на 50-метровке брассом.

Спортсменка выступает в классе SB3. Буткова преодолела зачетную дистанцию с результатом 1 минута 0,54 секунды. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.