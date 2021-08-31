Российские спортсмены завоевали 67 медалей на Паралимпийских играх

На счету делегации спортсменов Паралимпийского комитета России 67 наград, из которых 22 золотых, 12 серебряных и 33 бронзовых.

В настоящее время команда ПКР находится на третьем месте в общем рейтинге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.