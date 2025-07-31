Московский "Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка России по футболу

Московский "Спартак" обыграл "Ростов" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет – Кубка России.

Встреча проходила на стадионе в Ростове-на-Дону. Игра окончилась со счетом 2:0. Победа досталась столичному футбольному клубу, в том числе благодаря грубой ошибке вратаря команды соперника. Голкипер Даниил Одоевский фактически закинул мяч себе в ворота.

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