Зыкова взяла серебро на Олимпиаде в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Тик-Токио". В ней рассказывают, что происходит на Олимпиаде за пределами соревнований глазами спортсменов.

Юлия Зыкова завоевала серебро на Олимпиаде в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Россиянка Юлия Каримова завоевала бронзовую медаль также в стрельбе из винтовки.

31 июля в 9 день Олимпиады в Токио разыграют всего 10 комплектов медалей в дисциплинах, где участвуют российские атлеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

