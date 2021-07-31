Российские синхронистки осваиваются в Олимпийской деревне в Токио

Российские синхронистки ожидают старт соревнований на Олимпиаде. Состязания по синхронному плаванию начнутся в Токио 2 августа.

Сейчас спортсменки осваиваются в Олимпийской деревне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

