День московского спорта прошел в "Лужниках"

Десятки спортивных активностей, фан-встречи с прославленными атлетами, концерты популярных артистов. 31 мая в "Лужниках" состоялся один из самых масштабных праздников года: День московского спорта.

На территории олимпийского комплекса развернулось около тридцати тематических зон. Они были различным видам спорта – от шахмат и скоростной сборки кубика Рубика до паркура и мотофристайла. Здесь посетители могли посмотреть показательные выступления, посетить мастер-классы и поучаствовать в массовых тренировках.

Кроме того, гости мероприятия получили возможность пообщаться с известными спортсменами. Среди них – фигуристка Евгения Медведева, гроссмейстер Сергей Карякин, футболист Артем Дзюба и многие другие.

О том, как прошел праздник для любителей активного образа жизни, рассказали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.