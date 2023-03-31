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Спорт

Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

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Фигурист Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, однако о выписки пока речи не идет. Как сообщили СМИ, его готовят к протезированию. Для этого родственники ведут переговоры о переводе Костомарова в немецкую клинику. Известно, что для консультации в Россию прилетали специалисты из Германии.

Олимпийского чемпиона госпитализировали еще в январе с пневмонией. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где из-за гангрены провели несколько операций по ампутации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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