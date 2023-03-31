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Спорт

Из зарплат российских футболистов будут отчислять 2% на финансирование спортшкол

Из зарплат российских футболистов будут отчислять 2% на финансирование спортшкол

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Профессиональные футболисты будут платить ежегодный взнос. Об этом заявил исполком Российского футбольного союза.

Для мужчин он составит 2%, а для женщин – 5%. Средства направят на финансирование спортивных школ и тренеров, которые подготовили этих игроков. Сами футболисты не уверены, что в этом есть необходимость.

Раньше была система ежегодного взноса, которая состояла из трех выплат. Теперь же, считают в РФС, средства будут поступать более регулярно. Международные солидарные выплаты, которые предусмотрены за переход игроков в зарубежные клубы сохраняются.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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