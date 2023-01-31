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31 января, 23:15

Спорт

МОК заявил, что не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

МОК заявил, что не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

Новости часа: МОК не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

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Международный олимпийский комитет не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов на соревнования с флагом и гимном страны. Останется под запретом и любая другая идентификация России. Об этом сообщили официальные представители МОК.

Так они ответили на заявление президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Он говорил о категорическом несогласии с ограничениями национальной принадлежности российских спортсменов.

25 января МОК предложил допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не принимающих активного участия в поддержке спецоперации на Украине. А Поздняков уточнял, что МОК не требует от наших спортсменов осуждения СВО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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