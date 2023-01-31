Новости часа: МОК не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

МОК заявил, что не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов с флагом и гимном. К соревнованиям могут допустить тех, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, и кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

Госдеп призвал Россию к сотрудничеству по договору о стратегических наступательных вооружениях.

Американские аналитики заявили, что внешняя торговля РФ вышла на уровень до начала СВО.

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