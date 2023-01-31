Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 23:00

Спорт

Новости часа: МОК не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

Новости часа: МОК не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном

Вопрос квоты на Олимпиаду для россиян могут решить через месяц

Новости часа: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Хоккейные болельщики выбросили 67 тысяч мягких игрушек на лед в США

Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду

Заявление МОК о возможном допуске на турниры россиян стали обсуждать в мировом сообществе

Украинский футболист Малиновский обнялся с Головиным на матче во Франции

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию об атаке беспилотников в Иране

Новости часа: ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье

Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ

МОК заявил, что не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов с флагом и гимном. К соревнованиям могут допустить тех, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, и кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

Госдеп призвал Россию к сотрудничеству по договору о стратегических наступательных вооружениях.

Американские аналитики заявили, что внешняя торговля РФ вышла на уровень до начала СВО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортЕкатерина Кузнеченковавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика