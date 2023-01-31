31 января, 23:00Спорт
Новости часа: МОК не будет рассматривать вариант допуска спортсменов РФ с флагом и гимном
МОК заявил, что не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов с флагом и гимном. К соревнованиям могут допустить тех, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, и кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.
Госдеп призвал Россию к сотрудничеству по договору о стратегических наступательных вооружениях.
Американские аналитики заявили, что внешняя торговля РФ вышла на уровень до начала СВО.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.