Вопрос квоты на Олимпиаду для россиян могут решить через месяц

Вопрос квоты на Олимпиаду для россиян может решиться минимум через месяц.

Сейчас этим занимается Международный олимпийский комитет совместно с международными федерациями. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, большинство национальных олимпийских комитетов поддерживают идею допуска российских спортсменов на международные турниры. 25 января МОК предложил допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не принимающих активного участия в поддержке спецоперации на Украине.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.