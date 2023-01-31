Заявление МОК о возможном допуске на турниры россиян стали обсуждать в мировом сообществе

Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности возвращения на турниры россиян стали обсуждать в мировом сообществе. В МОК отметили, что допуск российских атлетов к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом поддерживают большинство участников олимпийского движения.

Отмечается, что речь идет только о тех российских спортсменах, которые не выражали активную поддержку СВО. В ответ польский министр спорта пригрозил ультиматумом, а Украина – бойкотом Парижской олимпиады-2024. К этому же призывает канадская фигуристка Меган Дюамель. Китай поддержал решение МОК.

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