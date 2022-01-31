Российские саночники прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Зимние Олимпийские игры открываются в эту пятницу, 4 февраля. Спортсмены прибывают в Олимпийскую деревню.

Российские саночники прилетели в Пекин 28 января. У всех отрицательные тесты на коронавирус. Об этом рассказал главный тренер сборной по санному спорту Сергей Чудинов.

Зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Спортсмены будут соревноваться в трех кластерах. Их связывают скоростные поезда. Большинство спортивных дисциплин во время Олимпиады будут проводиться на тех объектах, которые были построены в Китае к Играм в 2008 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.