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30 декабря, 12:45

Спорт

Москвичам рассказали о дружбе Пеле и Яшина

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Скончался трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

Мировая легенда футбола, трехкратный чемпион мира Пеле скончался накануне на 83-м году жизни. В 1958 году, когда сборная Бразилии впервые победила на мундиале, Пеле играл в матче со сборной Советского союза. В архивах сохранились уникальные кадры, где изображен бразилец, играющий против футболиста Льва Яшина.

Позже советский футболист назвал Пеле будущей звездой футбола, а бразилец говорил, что Яшин является лучшим футболистом в мире. С той самой игры они стали друзьями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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