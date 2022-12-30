Москвичам рассказали о дружбе Пеле и Яшина

Мировая легенда футбола, трехкратный чемпион мира Пеле скончался накануне на 83-м году жизни. В 1958 году, когда сборная Бразилии впервые победила на мундиале, Пеле играл в матче со сборной Советского союза. В архивах сохранились уникальные кадры, где изображен бразилец, играющий против футболиста Льва Яшина.

Позже советский футболист назвал Пеле будущей звездой футбола, а бразилец говорил, что Яшин является лучшим футболистом в мире. С той самой игры они стали друзьями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.