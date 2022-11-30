Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, в Катаре стартовал матч между сборными Саудовской Аравии и Мексики.

Франция, в свою очередь, досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф после предыдущего матча, проиграла Тунису со счетом 0:1. Австралия победила Данию со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.