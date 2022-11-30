Ролик со сборной Англии завирусился в Сети благодаря неизвестной девушке в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Сборная Англии завирусилась в сети после ролика неизвестной девушки. Прохожие попросили ее провести небольшую экскурсию, показать хорошее кафе. Она привела компанию на рынок в Дохе. И там выяснилось, что мужчины, которым она вызвалась помочь, – игроки сборной Англии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.