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Спорт

Фанаты сборных Ирана и США подрались после матча на ЧМ в Катаре

Фанаты сборных Ирана и США подрались после матча на ЧМ в Катаре

Россиянам рассказали об ограничениях на ЧМ в Катаре

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Болельщики рассказали об условиях проживания на чемпионате мира в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Большой дракой закончился матч сборных Ирана и США в группе В. Иранцы едут домой, проиграв штатам со счетом 1:0. На выходе со стадиона расстроенные болельщики что-то не поделили и началась потасовка. Пришлось вмешаться полиции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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