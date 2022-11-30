Фанаты сборных Ирана и США подрались после матча на ЧМ в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Большой дракой закончился матч сборных Ирана и США в группе В. Иранцы едут домой, проиграв штатам со счетом 1:0. На выходе со стадиона расстроенные болельщики что-то не поделили и началась потасовка. Пришлось вмешаться полиции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.