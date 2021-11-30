Эксперты рассказали, поможет ли Fan lD избавить трибуны от хулиганов

После пиротехнического шоу на "ВЭБ Арене" спортивные эксперты вновь заговорили о паспорте болельщика. Якобы этот документ поможет очистить трибуны от хулиганов.

При этом многие идею с Fan lD не поддержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.