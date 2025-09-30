30 сентября, 16:20События
Москвичам рассказали о формате крупнейших баскетбольных турниров в новом сезоне
В России стартовал новый сезон баскетбольной Единой лиги и женской Премьер-лиги. В каком формате пройдут крупнейшие соревнования по баскетболу? Как в них представлены студенческие команды из Москвы? Как развивается этот вид спорта в столице? В каких баскетбольных мероприятиях смогут принять участие жители города?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- генеральный директор ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Игорь Кочарян;
- ректор МГУСиТ Наталья Масягина;
- проректор по молодежной политике МАИ Сергей Куликов;
- обладатель Кубка России по баскетболу, студент МАИ Максим Личутин;
- чемпионка Европы среди девушек до 16 лет, бронзовый призер Премьер-лиги, студентка МГУСиТ Анастасия Бочарова.