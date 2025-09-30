Форма поиска по сайту

30 сентября, 19:30

Спорт

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с американским клубом НХЛ "Миннесота". По данным команды, соглашение с россиянином рассчитано на 8 лет.

При этом среднегодовая зарплата россиянина составит 17 миллионов долларов. Это рекорд для игроков Национальной хоккейной лиги. Спортсмену на данный момент 28 лет. За "Миннесоту" он выступает с 2020 года.

Ранее нападающий выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

