30 сентября, 19:30Спорт
Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с клубом НХЛ "Миннесота"
Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с американским клубом НХЛ "Миннесота". По данным команды, соглашение с россиянином рассчитано на 8 лет.
При этом среднегодовая зарплата россиянина составит 17 миллионов долларов. Это рекорд для игроков Национальной хоккейной лиги. Спортсмену на данный момент 28 лет. За "Миннесоту" он выступает с 2020 года.
Ранее нападающий выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА.
