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Новости

Новости

30 сентября, 17:00

Спорт

"Спецпроект": 100 лет Московскому спорту. 1920-е

"Спецпроект": 100 лет Московскому спорту. 1920-е

"Актуальный репортаж": призовые 200 тыс долларов не выплатили киберспортсменам из РФ

Российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже в 2024 году

Москвичам сообщили о ситуации с допуском юниорских команд РФ к соревнованиям

"Мой район. Навигатор": стадион "Свиблово" открылся после реконструкции

Собака прервала матч чемпионата Мексики по футболу

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы

Новый спортивный кластер появился в Свиблове

Московские нейрохирурги сыграли в баскетбол со своими пациентами

Исполком UEFA призвал допустить до соревнований юношеские сборные России

В ноябре 1925 года в Москве в отеле "Метрополь" проходит первый Московский международный шахматный турнир. Почему шахматы стали популярным спортом в Советском Союзе? Что подразумевается под термином "шахматная лихорадка" во времена СССР? Шахматные гении – кто они? Как СССР стал чемпионом мира по шахматам? Как Советский Союз отказался от участия в Олимпиаде? Чем занимались добровольные спортивные общества? Каким образом зарождение культа спорта повлияло на дальнейшее развитие страны?

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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