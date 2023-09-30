"Спецпроект": 100 лет Московскому спорту. 1920-е

В ноябре 1925 года в Москве в отеле "Метрополь" проходит первый Московский международный шахматный турнир. Почему шахматы стали популярным спортом в Советском Союзе? Что подразумевается под термином "шахматная лихорадка" во времена СССР? Шахматные гении – кто они? Как СССР стал чемпионом мира по шахматам? Как Советский Союз отказался от участия в Олимпиаде? Чем занимались добровольные спортивные общества? Каким образом зарождение культа спорта повлияло на дальнейшее развитие страны?

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