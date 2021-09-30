Сборная России сыграет с командой Пуэрто-Рико на чемпионате мира по волейболу. Жеребьевка состоялась в Москве.

Также соперниками наших спортсменов по группе "А" станут команды Туниса и Сербии.

Чемпионат пройдет с 26 августа по 11 сентября следующего года. Матчи турнира примут десять российских городов – от столицы до Сибири. На соревнования к нам приедут команды из двух десятков стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.