"Спортивные выходные" пройдут в Москве 31 августа и 1 сентября. Жителей столицы приглашают на бесплатные тренировки у речных вокзалов. Опытные тренеры помогут с техникой, научат новым упражнениям.

31 августа на Северном речном вокзале с 10:00 до 13:00 проведут занятия по йоге и функциональную тренировку. Она развивает силу, выносливость и координацию, потому что работают все группы мышц. На Южном вокзале с 11:00 до 14:00 опытные тренеры проведут функциональную тренировку и практику по йоге.

В воскресенье, 1 сентября, тренировки на обеих площадках начнутся в 10:00. Сперва занятия по растяжке, а с 12:00 – танцевальная тренировка. Для участия нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.