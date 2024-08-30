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30 августа, 09:45

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"Спортивные выходные" пройдут в Москве 31 августа и 1 сентября

"Спортивные выходные" пройдут в Москве 31 августа и 1 сентября

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"Спортивные выходные" пройдут в Москве 31 августа и 1 сентября. Жителей столицы приглашают на бесплатные тренировки у речных вокзалов. Опытные тренеры помогут с техникой, научат новым упражнениям.

31 августа на Северном речном вокзале с 10:00 до 13:00 проведут занятия по йоге и функциональную тренировку. Она развивает силу, выносливость и координацию, потому что работают все группы мышц. На Южном вокзале с 11:00 до 14:00 опытные тренеры проведут функциональную тренировку и практику по йоге.

В воскресенье, 1 сентября, тренировки на обеих площадках начнутся в 10:00. Сперва занятия по растяжке, а с 12:00 – танцевальная тренировка. Для участия нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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