Александр Овечкин заявил, что готов принять участие в боях без правил

Александр Овечкин готов выйти на ринг и принять участие в боях без правил. За это он хочет получить пять миллионов долларов. Об этом хоккеист заявил в интервью российскому реперу Басте.

Некоторые болельщики откровение нападающего "Вашингтон Кепиталс" не оценили. В комментариях даже задали вопрос о том, разрешают ли Овечкину участвовать в драках условия его контракта с клубом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.