Российские спортсмены завоевали 61 медаль на Паралимпийских играх

На счету делегации спортсменов Паралимпийского комитета России 61 награда, из которых 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая.

В настоящее время команда ПКР находится на третьем месте в общем рейтинге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.