Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира

Российские спортсмены одержали победу над командой Японии в финале чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Среди россиян отличились Федор Земсков, открывший счет на 4-й минуте матча, а также Юрий Крашенинников (13-я и 34-я минуты), Андрей Новиков (15-я минута) и Артур Папоротный (19-я минута). В составе команды Японии отметился Такуя Акагума, забивший голы на 13-й и 17-й минутах матча, один их которых с пенальти.

Для российских спортсменов это уже третья победа в первенстве. Так, в 2011 году команда в финальном матче обыграла бразильцев, а в 2013 году – испанцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.