Российская теннисистка Сафонова завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

Серебро в настольном теннисе на Паралимпиаде в Токио принесла нашей команде Виктория Сафонова. В финале россиянка уступила Келли ван Зон из Нидерландов.

Сафонова результатом довольна. Говорит, что рассчитывала на победу, но серебро – тоже неплохой результат.

Еще одно серебро в настольном теннисе, но в другом спортивном классе, у чемпионки России и Европы Маляк Алиевой.

Она огорчена поражением в финальном матче, но заявила, что теперь будет готовиться к Парижу. И за это время поднаберет опыта на международных турнирах, которого так не хватало на этой Паралимпиаде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.