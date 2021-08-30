В Бельгии прошла гонка "Формулы-1"

Гран при Бельгии "Формулы-1", прошедшее накануне, стало самой странной гонкой в истории. Из-за дождя судьи несколько часов не решались дать старт заезду. Начались даже разговоры о переносе гонки на 30 августа, но в итоге болиды все-таки выпустили на трассу. Однако ехать им пришлось за машиной безопасности.

Преодолев таким образом пару кругов, гонщики вернулись в боксы и дирекция объявила об окончании заезда. При этом в итоговом протоколе пилотов расставили в том порядке, в котором они должны были стартовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.