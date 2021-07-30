Российские шпажисты взяли серебро в командном турнире ОИ

Российские спортсмены завоевали серебро в командном турнире по фехтованию на шпагах на летних Олимпийских играх в Токио.

Шпажисты Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков уступили японцам со счетом 36:45.