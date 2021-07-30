Лучница Елена Осипова принесла команде ОКР 32-ю медаль на ОИ

Елена Осипова завоевала серебряную медаль в стрельбе из лука на Олимпиаде. Она стала 32-ой для команды ОКР.

Ранее Виталина Бацарашкина завоевала на Играх свою третью медаль в пулевой стрельбе. Серебро также у Анны Пракатень в академической гребле в одиночках.

Кроме того, Евгений Рылов стал лучшим на дистанции 200 метров на спине в плавании. И соперники остались недовольны. Американец Райан Мерфи, ставший вторым, недвусмысленно заявил о своих переживаниях.

Он сказал, что на него психологически давит то, что на этой Олимпиаде "не все чисто". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.