Анна Пракатень выиграла серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Сегодняшний медальный счет команды ОКР вновь открыли девушки. Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль в академической гребле в одиночках. От новозеландки, которая заняла первое место, спортсменка отстала на 3,5 секунды.

В общем медальном зачете команда ОКР по-прежнему занимает 4 место. Всего 31 награда: 10 медалей высшей пробы, 12 серебряных и 9 бронзовых наград.

30 июля, в 8 день Олимпиады в Токио, разыграют всего 11 комплектов медалей в дисциплинах, где участвуют российские спортсмены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.