Боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал ОИ в Токио. Таким образом, он гарантировал сборной ОКР как минимум бронзу.

В полуфинальном поединке он встретится с победителем боя между белорусом Владиславом Смягликовым и новозеландцем Дэвидом Ньикой.