Пловец Рылов выиграл золото на дистанции 200 метров на спине

Евгений Рылов завоевал золотую награду в плавании на дистанции 200 метров на спине. При этом пловец установил новый олимпийский рекорд – 1 минута 53,27 секунды.

Тем не менее Рылов остался недоволен результатом, так как не смог побить мировой рекорд. В интервью после заплыва он признался, что на последних метрах дистанции у него свело ноги.

Это уже вторая золотая медаль спортсмена на этих Играх. Ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине. Также на его счету серебро за эстафету. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.