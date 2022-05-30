ФК "Спартак" выиграл Кубок России по футболу

Футбольный клуб "Спартак" и его болельщики празднуют победу. Красно-белым накануне удалось обыграть ФК "Динамо" и взять Кубок России.

Последний раз команда завоевывала трофей в 2003 году. Встреча проходила на стадионе в "Лужниках". Матч побил рекорд посещаемости – более 69 тысяч человек собрались посмотреть на футбольное сражение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

