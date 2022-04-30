Футболисты петербургского "Зенита" досрочно стали чемпионами России.

Матч против московского "Локомотива", который прошел на домашнем поле победителей в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1.

В составе чемпионов голы забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.