В Москве наградили чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине. Столичные спортсмены внесли наибольший вклад в медальный зачет российской команды. На их счету 13 медалей: три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые.

Как в Москве готовят будущих чемпионов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.