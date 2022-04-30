Назван новый потенциальный покупатель "Челси"

Назван новый потенциальный покупатель футбольного клуба "Челси". Им может стать американский миллиардер Тодд Боли. По данным СМИ, клуб оценили более чем в 4 миллиарда долларов.

В конце февраля роман Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

