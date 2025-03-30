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30 марта, 09:45

Спорт

Москвичам напомнили о голосовании за городские спортивные проекты до 31 марта

Москвичам напомнили о голосовании за городские спортивные проекты до 31 марта

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Москвичам предлагают принять участие в голосовании на платформе "Город идей". Там можно оценить различные проекты, которые предлагали местные жители. Среди них – спортивные фестивали, трансляции соревнований, а также идеи по благоустройству спортивных объектов и многое другое.

Варианты, которые получат самые высокие оценки, будут реализованы. Проголосовать за них можно до 16:55 31 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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