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30 марта, 08:15

Спорт

Футбольный матч между московским "Динамо" и клубом "Ростов" начался с минуты молчания

Футбольный матч между московским "Динамо" и клубом "Ростов" начался с минуты молчания

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Футбольный матч между московским "Динамо" и клубом "Ростов" накануне начался с минуты молчания. Футболисты и болельщики почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле". Игроки вышли на поле в черных футболках с белыми журавлями. Объявил траурную церемонию комментатор Виктор Гусев. Он появился на стадионе вместе с 14-летним Артемом Донсковым и Софией Мейер, которым удалось вывести из здания сотни людей. В ходе небольшой предматчевой речи Гусев поделился, что именно Мейер помогла выбраться из "Крокус Сити Холла" и его семье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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