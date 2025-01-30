"Манчестер Сити" вышел на игру под российский трек и сохранил место в Лиге чемпионов

Футболисты "Манчестер Сити" удивили болельщиков, особенно в России. В день решающего матча, от которого зависело их участие в Лиге чемпионов, клуб опубликовал видео выхода игроков под песню "Положение" российских рэперов Dior и Samo.

На кадрах команда выходит из автобуса и направляется в раздевалку перед встречей с бельгийским "Брюгге". В итоге "горожане" отстояли свое место в Лиге чемпионов.

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