Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует решение о перераспределении медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.

После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой команда РФ опустилась с первого на третье место. Ее баллы были вычтены из общего результата команды. По итогу золото получили США, серебро – Япония.



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