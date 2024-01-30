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30 января, 21:15

Спорт

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

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Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует решение о перераспределении медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции.

После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой команда РФ опустилась с первого на третье место. Ее баллы были вычтены из общего результата команды. По итогу золото получили США, серебро – Япония.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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