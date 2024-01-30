Призовые выплаты российских фигуристов пересматривать не будут – Песков

Несмотря на дисквалификацию Камилы Валиевой и лишение российской сборной по фигурному катанию золота на Олимпийских играх в Пекине, в России не будут пересматривать призовые выплаты спортсменам за победу на Олимпиаде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем Олимпийский комитет России намерен обжаловать решение о перераспределении медалей в командном турнире. Юристы уже готовят документы для апелляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.