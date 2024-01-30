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30 января, 14:15

Спорт

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года

Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует решение о перераспределении медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

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