Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам России третье место по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

Российская команда была лишена 20 баллов, которые Камила Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов команда России переместилась на третье место с 54 баллами. Впереди оказались команды США и Японии.