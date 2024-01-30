30 января, 12:00Спорт
Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам России третье место по итогам командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.
Российская команда была лишена 20 баллов, которые Камила Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов команда России переместилась на третье место с 54 баллами. Впереди оказались команды США и Японии.