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Украинский футболист Малиновский обнялся с Головиным на матче во Франции

Украинский футболист Малиновский обнялся с Головиным на матче во Франции

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Футболисты сборной России Александр Головин и сборной Украины Руслан Малиновский поблагодарили друг друга и обнялись после окончания игры между командами "Монако" и "Марселем" на чемпионате Франции.

Такое проявление дружбы и спортивного этикета на родине Малиновского сочли возмутительным. Там поступок назвали "странным". Болельщики с Украины требуют объяснений такого поступка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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