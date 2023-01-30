Украинский футболист Малиновский обнялся с Головиным на матче во Франции

Футболисты сборной России Александр Головин и сборной Украины Руслан Малиновский поблагодарили друг друга и обнялись после окончания игры между командами "Монако" и "Марселем" на чемпионате Франции.

Такое проявление дружбы и спортивного этикета на родине Малиновского сочли возмутительным. Там поступок назвали "странным". Болельщики с Украины требуют объяснений такого поступка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.