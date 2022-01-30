Китайцы перепутали имена российских лыжников на Олимпиаде.

Так, Иван Якимушкин стал "Yakimus", а Юлия Ступак – "Stupakia". Однако больше всех не повезло Сергею Устюгову.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.