Россияне поддержали теннисиста Медведева, выступающего на Открытом чемпионате Австралии

Россияне поддержали теннисиста Даниила Медведева, который выступает на Открытом чемпионате Австралии. Фанаты готовы скинуться, чтобы оплатить штрафы, назначенные теннисисту после встречи с греком Стефаносом Циципасом.

Поводом для наказания стал якобы неприличный жест – Медведев несколько раз ударил по руке ракеткой из-за двойной ошибки, на которую фанаты грека отреагировали очень бурно. Теннисист возмутился и заработал второй штраф. В общей сумме это 12 тысяч долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.