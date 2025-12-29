Керлинг стал популярным среди москвичей

Керлинг набирает все большую популярность в Москве. Если раньше это было состязание для профессионалов, то теперь попробовать запустить гранитный камень по льду может каждый на многих городских площадках.

Этот командный олимпийский вид спорта родом из Шотландии. Камень для игры весит около 20 килограммов, а цель – попасть им в центр мишени, называемой "дом". Как отмечают посетители, несмотря на мороз, керлинг отлично согревает, так как игра очень энергозатратна.

