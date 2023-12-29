Москвичи посетили три тысячи занятий в рамках проекта "Город заданий"

Москвичи в 2023 году занимались бадминтоном, баскетболом, футболом, волейболом, фитнесом, настольным теннисом и танцами. Тренировки проходили в рамках проекта "Город заданий" – в 2023 году жители столицы посетили более трех тысяч занятий.

Всего москвичи занимались спортом свыше 12 тысяч часов и сожгли почти 8,5 миллиона калорий. Помимо пользы для здоровья, участники тренировок получали за выполнение заданий городские баллы. Их можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.